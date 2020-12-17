Марченко: подобные "Закону Шугалея" проекты уже существуют в других странах

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев предложил принять "Закон Шугалея" для защиты россиян, которые оказались в плену. Инициативу оценил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев предложил принять "Закон Шугалея" для защиты россиян, которые оказались в плену. Инициативу оценил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Российский социолог Максим Шугалей более полутора лет пробыл в плену в Ливии. Он вернулся в Россию на прошлой неделе. После освобождения партия "Родина" предложила принять "Закон Шугалея". Он призван защищать россиян, которые оказались в зарубежном плену по политически ангажированным обвинениям. Инициатива позволила бы преследовать тех, кто незаконно удерживает граждан РФ.

Марченко прокомментировал возможное принятие закона. По его словам, боевиков, которые захватывают россиян, необходимо объявлять в международный розыск и преследовать уголовно. Он назвал инициативу правильной, так как люди, державшие Шугалея в заточении, являются преступниками, передает Федеральное агентство новостей.

"Его схватили, заточили в застенки без суда и следствия, пытали. Конечно, этих людей надо наказывать, против них возбуждать уголовные дела, и их нужно объявлять в международный розыск", — заявил депутат.

"Закон Шугалея" может поддержать Государственная дума РФ. Аналогичные проекты уже существуют в других странах. Пока закон необходимо выверять и приводить в соответствие с регламентом. Но сама идея, по словам Марченко, нужная.