История пресс-конференций Путина

Редакция "Политики Сегодня" в преддверии пресс-конференции президента России Владимира Путина вспомнила, как проходило мероприятие в прошлые годы.

Редакция "Политики Сегодня" в преддверии пресс-конференции президента России Владимира Путина вспомнила, как проходило мероприятие в прошлые годы.

Первая пресс-конференция Путина вышла в эфир в 2001 году. Формат мероприятия предполагает, что глава РФ отвечает на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире в студии. Впоследствии прямые линии проводились ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Всего Владимир Путин провел 17 прямых линий. Четыре раза как председатель правительства и 13 раз в качестве главы государства.

Вопросы президенту задают как приглашенные в студию гости и журналисты, так и граждане по всей России. С 2014 года любой россиянин может записать президенту видеовопрос, на который тот ответит в прямом эфире.

С каждым годом количество направляемых Путину вопросов увеличивается. Максимум зафиксирован в 2015 году — 3,25 млн.

Впервые президент общался с россиянами 2 часа 20 минут. В 2013 году Путин отвечал на вопросы 4 часа 47 минут, установив рекорд. В 2019 году мероприятие длилось 4 часа 16 минут.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 17 декабря в 12:00. Трансляцию будут вести крупнейшие федеральные телеканалы.