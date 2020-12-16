Оперштаб Москвы сообщил о смерти 76 пациентов с коронавирусом за сутки

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 10 098. За последние сутки в столичных больницах скончались 76 человек с диагностированным COVID-19.

Общее число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 10 098. За последние сутки в столичных больницах скончались 76 человек с диагностированным COVID-19.

Информацию об этом сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие пациенты получили положительные результаты теста на коронавирус. Их возраст и наличие сопутствующих заболеваний не уточняются. Накануне в больницах столицы скончались 73 таких пациента.

За минувшие сутки в Москве выявлено 1 732 новых случаев заболевания COVID-19. Подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких остаются 456 человек.