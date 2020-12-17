Главред «Авиапорта» рассказал о преимуществах нового авиадвигателя ПД-14

Новый российский двигатель ПД-14, установленный на самолет МС-21, обладает целым рядом серьезных преимуществ над конкурентными моторами американского производства.

Новый российский двигатель ПД-14, установленный на самолет МС-21, обладает целым рядом серьезных преимуществ над конкурентными моторами американского производства.

Об этом в комментарии газете «Взгляд» рассказал главный редактор российского информационно-аналитического агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Напомним, в начале текущей недели новый российский пассажирский самолет МС-21 впервые совершил полет на отечественных двигателях ПД-14.

По мнению экспертов и аналитиков, этот полет продемонстрировал блестящую победу российской авиастроительной отрасли, которая, несмотря на западные санкции, вновь встала в один ряд с представителями мировой элиты гражданского авиастроения.

При этом Олег Пантелеев заявил, что заложенные в новом российском двигателе технологии послужат основой для создания целого семейства разнокалиберных моторов, которые подойдут и для тяжелых, и для легких воздушных судов, а также для самолетов, предназначенных для Министерства обороны или других силовых ведомств. У авиакомпаний появится возможность выбирать, каким двигателем они хотят оснастить приобретаемый ими лайнер МС-21.

«Создание альтернативной силовой установки – это разумный рыночный шаг. Более того, самолет с отечественным двигателем снимает санкционные риски. Для некоторых клиентов это особенно важно. Например, для государственных органов», — добавил эксперт.

Также, по его словам, в мире есть рынки, куда закрыт вход для американских авиадвигателей – это Куба, Северная Корея, Иран. На один только иранский рынок, считает Пантелеев, российский автопром мог бы поставить порядка 200 самолетов, подобных МС-21. А это поспособствует созданию в нашей стране высокотехнологичного производства, которое даст рынку труда новые высокооплачиваемые рабочие места.

«В то же время конструкция ПД-14 проще, и можно значительно сэкономить на техническом обслуживании. Этим российский двигатель очень привлекателен для авиакомпаний, у которых расходы на техобслуживание – существенная статья расходов», — отмечает Пантелеев.

Дополнительным преимуществом нового российского мотора является его цена, которая не привязана к валюте, а значит никак не зависит от колебаний курса. При том, что американские двигатели, которые изначально планировалось использовать на МС-21, могли сильно подорожать из-за девальвации рубля. А ведь двигатель является самой дорогостоящей комплектующей в структуре стоимости воздушного судна, напомнил главный редактор в заключение беседы.