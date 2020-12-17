Полковник СБУ: Киеву придется выполнять свои обязательства по Донбассу

Нравится это кому-то или нет, но Украина подписала Минские соглашения, и Запад скоро начнет принуждать Киев выполнить взятые на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Нравится это кому-то или нет, но Украина подписала Минские соглашения, и Запад скоро начнет принуждать Киев выполнить взятые на себя обязательства по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

С таким заявлением в интервью киевскому изданию «Апостроф» выступил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

По его словам, западные партнеры начали от Украины уставать и скоро начнут на нее давить, требуя выполнить Минские соглашения, потому что до сих пор деятельность Киева в рамках мирного переговорного процесса не была похожа на настоящую политику.

«Что сейчас есть: то мы выполнять не будем, то мы заложники. Это больше похоже на политическую манипуляцию, чем на реальную политику, — объяснил Стариков. — А наши стратегические партнеры на это смотрят, и они устали от Украины».

По его словам, все заявления о расширении форматов – это «чушь собачья». Никто не станет расширять переговорные форматы, и в скором времени Запад начнет уже давить не только на Россию, как это делалось до сих пор, но и на Украину.

А Россия, со своей стороны, недавним расширением персональных санкций против украинских политиков, дала понять, что она не намерена отступать от своего курса, считает Олег Стариков.

«То, что Украина подписала в 2015 году то, что президент Зеленский подписал в декабре 2019 года – исполняйте. Другого не будет, мы же про реальную политику говорим, а не про какие-то политические манипуляции и политические прихоти», — подчеркнул отставной полковник СБУ.

Напомним, в 2015 году в Минске были подписаны Минские соглашения* по мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе во второй редакции. В декабре 2019 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский по итогам Парижского саммита нормандской четверки вместе с лидерами России, Франции и Германии подписал итоговое коммюнике, в котором Минские соглашения признавались единственной дорожной картой для достижения мира на востоке Украины.