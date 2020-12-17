Бортник заявил, что Украину пытаются вновь погрузить в майдан

Протестный потенциал в украинском обществе находится на достаточно высоком уровне, к тому же в стране намеренно раскачивают ситуацию. Поэтому организовать на Украине новый майдан не является трудной задачей.

Протестный потенциал в украинском обществе находится на достаточно высоком уровне, к тому же в стране намеренно раскачивают ситуацию. Поэтому организовать на Украине новый майдан не является трудной задачей.

Такое мнение в беседе с украинским изданием «Вести» высказал политолог Руслан Бортник, комментируя прошедшие на днях в Киеве протесты предпринимателей, вылившиеся в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

«Я вижу, как происходит "раскачка" ситуации, и это – как естественные, так и организованные процессы. А протестный потенциал в обществе сегодня большой – до 20% граждан готовы защищать свои права на улице, а это каждый пятый», — заявил по этому поводу Бортник.

Также он отметил, что, хотя в стране пока и не произошел экономический обвал, экономические условия все же ухудшаются. Особенно сильно это видно по сфере занятости молодежи, по среднему классу и по сфере услуг. И в этих условиях совсем не трудно организовать протестные акции.

Ранее группа «Рейтинг» сообщила, что по результатам проведенных опросов можно констатировать рост «показателей тревожности» у украинского населения. За вторую половину ноября этот показатель увеличился и составил 33%.

Также информационный портал «ПолитНавигатор» приводит слова генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотты, который считает, что протестный потенциал украинского общества пока не достиг слишком высокого уровня. По его словам, в социальной сети Facebook создается видимость протестной активности, и там она гораздо выше, чем в целом по стране.

«Для того чтобы организовать протестное выступление, достаточно иметь 4–5% очень сильно недовольных людей – это позволит собрать 20–30-тысячные митинги. Дело только в организации», — написал Паниотто на личной странице в Facebook.

В качестве примера социолог привел 2013 год, когда в Киеве на фоне тоже «не очень высокого» протестного фона начался майдан. Который в итоге через считанные месяцы привел к смене власти в стране.