Гаспарян: Тихановской стоило бы сначала узнать смысл слова «партизанщина»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая из Литвы призывает соотечественников продолжать мирные протесты в форме «партизанщины», по всей видимости не понимает значения этого слова.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, которая из Литвы призывает соотечественников продолжать мирные протесты в форме «партизанщины», по всей видимости не понимает значения этого слова.

Об этом в беседе с изданием «НьюИнформ» заявил российский политический эксперт, писатель и журналист Армен Гаспарян, отметив, что нормальные люди не используют в своей речи слово «партизанщина», если не понимают его значения. И Светлане Тихановской, прежде чем использовать подобные слова в публичных выступлениях, стоило бы узнать их значение.

Напомним, во вторник, 15 декабря, пресс-служба экс-депутата в президенты Белоруссии рассказала об онлайн-встрече Светланы Тихановской с бельгийским премьер-министром Александром де Кроо.

В ходе этой встречи Тихановская и заявила, что протестная активность в Белоруссии не прекратиться и белорусы продолжат выражать свое несогласие с действиями властей.

«Белорусы будут мирно протестовать новыми способами – в форме "партизанщины"», — подчеркнула Тихановская, выразив при этом уверенность в том, что Евросоюз должен поддержать ее протестующих соотечественников.

Эти слова Светланы Тихановской и прокомментировал Армен Гаспарян, который предположил, что она просто не понимает смысла, произносимых ею слов.

«Тихановская – законченная дура. Пусть она сначала узнает значение слова «партизанщина», его, так сказать, этимологию: откуда оно идет и что оно означает. А уже после этого будет его употреблять. Ни один нормальный человек слово "партизанщина" не будет употреблять, если у него есть хотя бы пол извилины, четвертинка головного мозга», — возмутился эксперт.

Кроме того, Гаспарян добавил, что Тихановская уже не имеет к белорусскому народу никакого отношения, и поэтому просто не может ни к чему их призывать и агитировать. Все, что говорит Тихановская, она говорит исключительно от собственного лица, потому что она уже давно никого не представляет.

«Если бы она была на баррикадах, как Жанна Д’Арк, "печень себе вырывала" в борьбе, тогда можно было бы обсуждать. А так она никто и звать ее никак», — уверен политолог.

В заключение беседы Гаспарян добавил, что с таким же успехом обращаться к белорусам с призывами к «партизанщине» может совершенно кто угодно, и с тем же глупым результатом.