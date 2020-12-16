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22:42   16 Декабря 2020
Общество

Москвичей наказали рублем за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

Москвичей наказали рублем за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

Более 300 тысяч жителей Москвы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер с начала пандемии, сообщает начальник контрольного управления столицы Евгений Данчик.

Помимо физических лиц, нарушали и юридические компании, и частные предприниматели. Таких нарушений было выявлено порядка 40 тысяч, добавил Евгений Данчик. Он отметил, что деятельность более 200 компаний была приостановлена в ходе проверок по соблюдению ограничительных мер.

На сегодняшний день в Москве выявлено 703 502 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 10 022 имеют летальный исход, по данным стопкороновирус.рф. Ранее москвичей предупредили, что видео с нарушением мер по COVID-19 может стать поводом для штрафа.

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#москва #штраф #ограничительные меры #Евгений Данчик

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