Москвичей наказали рублем за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

Более 300 тысяч жителей Москвы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер с начала пандемии, сообщает начальник контрольного управления столицы Евгений Данчик.

Более 300 тысяч жителей Москвы были оштрафованы за несоблюдение антикоронавирусных мер с начала пандемии, сообщает начальник контрольного управления столицы Евгений Данчик.

Помимо физических лиц, нарушали и юридические компании, и частные предприниматели. Таких нарушений было выявлено порядка 40 тысяч, добавил Евгений Данчик. Он отметил, что деятельность более 200 компаний была приостановлена в ходе проверок по соблюдению ограничительных мер.

На сегодняшний день в Москве выявлено 703 502 случая заражения коронавирусом COVID-19, из них 10 022 имеют летальный исход, по данным стопкороновирус.рф. Ранее москвичей предупредили, что видео с нарушением мер по COVID-19 может стать поводом для штрафа.