Правительству Нидерландов не нравится, когда кто-нибудь задает ему неудобные вопросы, касающиеся резонансного дела о крушении над востоком Украины малайзийского Boeing-777.

Правительству Нидерландов не нравится, когда кто-нибудь задает ему неудобные вопросы, касающиеся резонансного дела о крушении над востоком Украины малайзийского Boeing-777.

Об этом пишет информационное агентство «ПолитРоссия», приводя перевод материала, опубликованного в международно-политическом журнале Uitpers. В статье, в частности, отмечается, что для многих западных политиков расследование крушения рейса МН17, произошедшее в июле 2014 года, превратилось в настоящую головную боль. Особенно очевидным их недовольство происходящим проявляется, когда кто-либо ставит под сомнение выводы ССГ.

Напомним, Нидерланды пригласили в состав Совместной следственной группы представителей Украины, несмотря на то, что именно Киев не закрыл для гражданской авиации небо над зоной активных боевых действий, и не пригласили Россию, на которую они пытаются возложить ответственность за трагедию.

Одним из политиков, кому не раз приходилось сталкиваться с неудобными вопросами о катастрофе рейса МН17 является нидерландский премьер-министр Марк Рютте. Не так давно местный журналист Эрик ван де Бик опубликовал материал, а котором вновь привлек внимание общественности к резонансному процессу, указав на весьма любопытный момент, проливающий свет на то, как западные власти относятся к делу МН17.

«Бывший лидер партии CDA Сибранд Бума заставил голландского депутата Питера Омтзига замолчать насчет дела высокопоставленного чиновника Джориса Демминка, обвиняемого в связях с несовершеннолетними. Сообщается, что Бума сделал это по настоянию премьер-министра Марка Рютте», — сообщает Эрик ван де Бик.

При этом он отмечает, что Омтзигу отныне запрещено задавать вопросы не только по делу Демминга.

Ранее, напоминает ван де Бик, Питер Омтзиг являлся представителем Нидерландов и на протяжении трех лет очень плотно занимался делом о крушении малайзийского лайнера. Вдумчиво подходя к процессу, Омтзиг задавал крайне неудобные для премьер-министра Нидерландов вопросу, и на него из-за этого оказывалось сильное давление. В итоге, пишет Эрик ван де Бик, уже упомянутый Сибранд Бум принял меры, чтобы «заткнуть рот» депутату, раздражавшему премьер-министра.

«В 2017 году под давлением Бумы ему пришлось отказаться от должности официального представителя Нидерландов по делу MH17 <…> Омтзиг не раз раздражал премьер-министра Рютте своей позицией по делу MH17», — сообщает журналист.

При этом голландские СМИ развернули против Питера Омтзига целую информационную кампанию, в ходе которой депутата жестко критиковали за его позицию по катастрофе с малайзийским «Боингом».

Например, в издании NRC была опубликована статья, в которой авторы обвинили Омтзига в том, что он, занимая пост представителя Нидерландов по делу МН17, в ходе расследования предоставил слово «фиктивному свидетелю». Из-за этих обвинений голландские журналисты поставили под сомнение всю деятельность Омтзига в качестве официального представителя страны.

Уже после того, как Омтзигу пришлось отказаться от полномочий представителя Нидерландов, выяснилось, что все обвинения, изложенные в публикации NRC, были совершенно беспочвенны.

«Согласно хорошо информированному источнику, один из двух журналистов, написавших статью про деятельность Омтзига, работал на спецслужбы», — подчеркивает Эрик ван де Бик.

Напомним, авиалайнер «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, из которых никто не выжил.

Нидерланды возглавили расследование по факту крушения лайнера на основании того, что большинство погибших пассажиров были голландцами. Очень скоро следователи выдвинули версию, что самолет был сбит российской ракетой «Бук», которую якобы выпустили ополченцы Донбасса. К этим обвинениям поспешила присоединиться и Украина, в восточных областях которой к тому времени уже несколько месяцев шла так называемая антитеррористическая операция против республик Донбасса.

Доводы России, которая заявила и доказала, что ракет «Бук», которой якобы был сбит лайнер у нее на вооружении давно нет, зато они есть на вооружении украинской армии, голландские следователи во внимание не приняли. Также они не прислушались с к другим результатам самостоятельно проведенного Россией расследования.