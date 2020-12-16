Политолог Самонкин объяснил значимость "Закона Шугалея" для россиян

"Закон Шугалея" необходим России для защиты граждан от преследования Запада. Такое заявление сделал политолог Юрий Самонкин.

"Закон Шугалея" необходим России для защиты граждан от преследования Запада. Такое заявление сделал политолог Юрий Самонкин.

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев ранее предложил принять "Закон Шугалея". Проект должен защитить россиян за рубежом, которых незаконно удерживают по политически ангажированным обвинениям. Преследовать необходимо тех, кто без суда и следствия задерживает граждан России, передает New Inform.

Самонкин прокомментировал инициативу. По его словам, российские структуры сделали многое для обращения внимания на проблему незаконно удерживаемых в Ливии социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Долгожданное возвращение граждан РФ на родину не умоляет жестокость и несправедливость властей Ливии. Максим Шугалей – это не единственная жертва.

"Проблема незаконных задержаний наших граждан на Западе очень важна, поэтому закон действительно необходим", — заявил Самонкин.

Проект необходимо выносить на федеральный уровень, уверен политолог. Подобный закон нужен России, чтобы подобный беспредел не был допущен в будущем.

Максим Шугалей недавно освободился из ливийского плена. Позже он прибыл в Сыктывкар. Социолог поблагодарил всех, кто приблизил его освобождение. Он находился в плену около полутора лет.