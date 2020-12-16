Париж пытался навязать свои интересы африканцам через Facebook

Специалисты американской социальной сети Facebook заблокировали 84 французских группы влияния, которые агитировали местное население центральноафриканского региона.

Специалисты американской социальной сети Facebook заблокировали 84 французских группы влияния, которые агитировали местное население центральноафриканского региона.

Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщает, что французские аккаунты были заблокированы в Facebook из-за политической агитации. По правилам, в социальной сети запрещены навязывание идей и предоставление недостоверных данных.

Как рассказали специалисты Facebook, группы были созданы с целью изменить отношение жителей центральноафриканского региона к бывшим колонизаторам. ФАН отмечает, что подобные аккаунты были также созданы в Instagram. Общее количество подписчиков в группах и аккаунтах составило более 6500 человек.

Как выяснили в соцсети, ни один из аккаунтов не велся с территории континента, события в котором освещали французы. Авторы призывали африканские страны поддерживать инициативы французского государства, касающиеся ее бывших колоний. Кроме того, они публиковали сообщения под негативными отзывами о политике Пятой Республики, чтобы положительно настроить людей по отношению к Франции.