Сенатор Пушков предложил запретить "треш-стримы" на законодательном уровне

Закон, запрещающий проводить "треш-стримы" в Сети, необходимо разработать на законодательном уровне, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Закон, запрещающий проводить "треш-стримы" в Сети, необходимо разработать на законодательном уровне, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Инициатива прозвучала после случая с блогером Reeflay. Пушков считает, что пропаганда унижений человека недопустима. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко уточнила, что вопрос о запрете жестоких трансляций может быть вынесен на обсуждение в конце января 2021 года.

Во время стрима видеоблогера Reeflay погибла девушка, которая находилась с ним в кадре. Блогер не прервал трансляцию. За его попытками привести ее в чувства, приездом полиции и врачей наблюдали онлайн-зрители.

Пушков ранее назвал "провинциальным мышлением" запреты русского языка в Латвии. Он напомнил, что 80% Риги говорит по-русски.