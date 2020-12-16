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21:20   16 Декабря 2020
Политика

Партия "Родина" предложила разработать "закон Шугалея"

Партия "Родина" предложила разработать "закон Шугалея"

Социологу Максиму Шугалею следует поднять вопрос о принятии закона об удерживаемых россиянах на территории других стран. Об этом заявил лидер партии "Родина" Алексей Журавлев.

Политик отметил, что российский социолог, который незаконно находился в Ливии 1,5 года, был не единственным удерживаемым гражданином РФ на территории других стран. Подобные ситуации наблюдаются и Америке, и Прибалтике, отметил Журавлев. Политик заявил о необходимости вызволения сограждан. Глава партии "Родина" отметил, что усилий МИД РФ не было достаточно для освобождения Шугалея.

"И он был освобожден не только благодаря усилиям дипломатии, и нами", — добавил Журавлев.

Законодательной базу РФ следует дополнить законами, которые смогли защитить российских граждан на уровне правовых норм других государств. Ситуация с социологом Максимом Шугалеем доказала необходимость разработки своего "закона Шугалея".

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#россия #журавлев #Шугалей

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