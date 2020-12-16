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21:11   16 Декабря 2020
Общество

Названы блюда, ради которых иностранцы совершают гастротуры в Россию

Названы блюда, ради которых иностранцы совершают гастротуры в Россию

Существует ряд блюд, распространенных в России, ради которых иностранцы едут в страну, заметила эксперт Анна Железняк.

Чаще всего жителей других стран интересуют такие угощения как блины, икра и водка. Иностранцы также часто спрашивают про борщ и "русский салат", оливье. Об этом журналистам издания NEWS.ru сообщила эксперт индустрии гостеприимства Анна Железняк.

"Неоднократно слышала восторги европейцев относительно наших солений", — заявила она.

Перспективными направления в сфере гастротуризма названы Карелия и Мурманск. Регионы привлекают туристов из-за рубежа за счет северной кухни, в которой дикое мясо, форель и ягоды играют особую роль. Интересен многим и Крым, известный своими мидиями, фруктами и вином.

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#россия #туристы #еда

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