Решительность Меркель по «Северному потоку —2» заставит США «суетиться»

Заявления официальных лиц Германии о заинтересованности в завершении строительства газопровода «Северный поток—2» является показателем решительного настроя Берлина, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Заявления официальных лиц Германии о заинтересованности в завершении строительства газопровода «Северный поток—2» является показателем решительного настроя Берлина, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отношение правительства Германии к «Северному потоку–2» остается неизменным на протяжении последних лет. В свою очередь, глава комитета Бундестага Германии по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что решать дальнейшую судьбу строящегося газопровода будут не в Вашингтоне.

«То, что сейчас продолжается строительство "Северного потока–2", является ободряющим знаком. Будет ли транспортироваться по этому трубопроводу российский газ, решать не высокопоставленному представителю правительства США», — сказал Эрнст.

В немецком издании Bild сообщили, что в Мекленбург — Передней Померании может быть учрежден «Фонд против изменения климата», чтобы обойти американские санкции против СП—2. Это позволит немецким компаниям беспрепятственно предоставлять услуги России. Александр Фролов позитивно оценивает такое решение.

«Это продолжение последовательной политики Германии, когда позиция выражена уже не просто в словах чиновников, а в четких действиях. Здесь важен сам факт того, что немцы продолжают биться за этот проект», – заявил Фролов изданию Baltnews.

Эксперт напомнил, что Вашингтон решил расширить санкции, так как предыдущий пакет существенно не повлиял на ход строительства газопровода.

«Соединенные Штаты решили расширить список за счет достаточно большого спектра деятельности, касающегося строительства газопровода, после того как они "неожиданно" заметили, что на смену одной компании пришло другое судно, которое будет достраивать проект. Кроме того, и немцы что-то как-то не впали в уныние, и европейские компании источают оптимизм», – уверен собеседник издания.

Ранее стало известно о возобновлении строительства азопровода «Северный поток—2». Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии. «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода на глубине 30 метров вместе со вторым судном — «Академиком Черским».

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства «Северного потока-2». С 20 октября они касаются не только судов для укладки труб, но и компаний, помогающих устанавливать соответствующее оборудование или модернизировать его. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Помимо США, против СП-2 выступают страны Балтии, Польша и Украина. Варшава предлагает Берлину поставки норвежского газа по собственному газопроводу «Baltic Pipe». Киев же не желает терять прибыль от транзита российского газа в Европу. Германия, в свою очередь, отвергает экономические ограничения США. ФРГ не хочет отказываться от сотрудничества с Россией по жизненно важному для нее проекту.

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе порта Усть-Луга в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров газа в год, а общая длина оценивается в 1200 километров.