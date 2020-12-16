Погребинский объяснил, как на политику США повлияют отношения с Москвой

Развитие российско-американских взаимоотношений при Джо Байдене будет во многом зависеть от внутренней повестки США. В то же время внешняя политика Америки будет зависеть от того, как сложатся отношения Вашингтона с Москвой.

Развитие российско-американских взаимоотношений при Джо Байдене, чью победу на президентских выборах 2020 года еще должен утвердить Конгресс США, будет во многом зависеть от внутренней повестки. В то же время внешняя политика Америки будет зависеть от того, как сложатся отношения Вашингтона с Москвой.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал украинский политолог, глава Киевского Центра политических исследований и политологии Михаил Погребинский.

«Всякие отношения будут меняться: и российско-американские, и европейско-американские, и китайско-американские. Ясно, что приходит новая команда и та девиация, которую мы наблюдаем в управлении [действующего президента США Дональда] Трампа, будет выдавливаться», — отметил эксперт.

При этом он высказал мнение, что до конца «наследство Трампа» выдавить будет невозможно, но попытки это сделать будут предприниматься. В том числе представители новой команды, возможно, ослабят жесткую антикитайскую риторику.

А политика США по отношению к России, отметил Погребинский, будет зависеть от развития ситуации внутри Америки.

«Я считаю, что общая установка Демократической партии на то, что Россия — главный враг, будет конкурировать с установкой, что Китай — главный враг», — предположил украинский эксперт, добавив, что он «не любитель гадать на кофейной гуще».

У семьи избранного президента США Джо Байдена, напомнил Погребинский, остались коммерческие интересы в КНР, поэтому он не будет заинтересован в продолжении политики Трампа по углублению конфликта с Пекином.

Однако, скорее всего, Байден не сможет и противостоять закрепившемуся при Трампе мейнстриму, о том, что именно Китай представляет для Соединенных Штатов главную угрозу. Россия же, несмотря на звучащую сейчас риторику, останется «угрозой номер два», считает украинский политолог.