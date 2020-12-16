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20:40   16 Декабря 2020
Политика

Чижов назвал слова Навального об "отравлении" нелогичными

Чижов назвал слова Навального об "отравлении" нелогичными

На фоне пандемии судьба блогера Алексея Навального стала уходить в тень. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов во время онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".

Чижов считает, что в заявлениях Алексея Навального нет никакой логики. Блогер решил таким образом в очередной раз заинтересовать народ.

"Тут я не вижу никакой логики. Очевидно, на фоне пандемии и других новостей "первой линии" судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес", — сказал Чижов.

Постпред также напомнил, что изначально обвинения в якобы отравлении основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент в РФ) направлены в отношении одной спецслужбы, сейчас же вектор сменился на другую.

Как ранее сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров, желание Запада переложить вину в деле Навального на Россию ущербно.

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#чижов #навальный #мнение

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