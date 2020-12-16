Строители завершили реконструкцию сквера Подводников в Петербурге

Реконструкция освещения в сквере Подводников в Санкт-Петербурге подошла к концу. Теперь парк оборудован новым освещением.

Реконструкция освещения в сквере Подводников в Санкт-Петербурге подошла к концу. Теперь парк оборудован новым освещением.

Проект выполнен по поручению губернатора Александра Беглова и в связи с многочисленными обращениями кронштадтцев. Градоначальник подчеркнул, что в этот сквер всегда приходит масса людей, потому качественное освещение является его неотъемлемой частью.

"Кронштадт — город воинской славы, здесь хранят память о героях-подводниках. В этом сквере всегда много людей, сюда приходят семьями. В темное время года он должен быть хорошо освещен. Это не только эстетика, но и безопасность", — заявил губернатор.

Во время реставрации рабочие оформили новую подсветку для памятника морякам-подводникам, которые защищали блокадный Ленинград. Теперь памятник хорошо виден даже на расстоянии. Всего в сквере установили 22 торшера, которые больше похожи на старинные светильники. При этом количество фонарей в парке увеличилось вдвое, однако теперь они тратят на 22% меньше электроэнергии.