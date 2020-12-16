СК просит суд изменить меру пресечения для напавшего на охранника москвича

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для мужчины, набросившегося с ножом на охранника КПП медцентра Минобороны.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для мужчины, набросившегося с ножом на охранника КПП медцентра Минобороны.

Представители Следственного комитета обратились с просьбой к Хамовническому суду Москвы. Они попросили отправить в СИЗО москвича Илью Соловьева, который набросился накануне вечером на охранника КПП девятого лечебно-диагностического центра Минобороны, об этом сообщили в пресс-службе суда.

По имеющимся у следствия данным, подозреваемый пытался пройти через КПП медицинского учреждения, которое находится на Гоголевском бульваре. Однако ему помешал охранник. Тогда он набросился на него с ножом и нанес им несколько ударов.