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20:23   16 Декабря 2020
Происшествия

СК просит суд изменить меру пресечения для напавшего на охранника москвича

СК просит суд изменить меру пресечения для напавшего на охранника москвича

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для мужчины, набросившегося с ножом на охранника КПП медцентра Минобороны.

Представители Следственного комитета обратились с просьбой к Хамовническому суду Москвы. Они попросили отправить в СИЗО москвича Илью Соловьева, который набросился накануне вечером на охранника КПП девятого лечебно-диагностического центра Минобороны, об этом сообщили в пресс-службе суда.

По имеющимся у следствия данным, подозреваемый пытался пройти через КПП медицинского учреждения, которое находится на Гоголевском бульваре. Однако ему помешал охранник. Тогда он набросился на него с ножом и нанес им несколько ударов.

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