Судаков дал совет Байдену не «бегать по граблям» в отношениях с РФ

Американист Сергей Судаков объяснил, почему избранному президенту США Джо Байдену следует прислушаться к совету не повторять ошибок Барака Обамы в отношениях с РФ.

Избранный президент США Джозеф Байден получил совет не повторять ошибок демократа Барака Обамы в отношении России, поскольку будет делать все, чтобы показать себя более сильным политиком, нежели Дональд Трамп. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии Военных наук, американист Сергей Судаков в беседе с изданием Baltnews.

«Если Байден захочет устроить бег по граблям Обамы, то он, конечно, сделает большие ошибки. Если нет – Байден пойдет не на политику конфронтации, а на политику разумной разрядки», — считает эксперт.

По мнению американиста, такая политика будет правильна для всех сторон. Ранее экс-помощница Дональда Трампа, бывший старший директор по вопросам РФ Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл посоветовала Байдену не повторять ошибок Барака Обамы, который относился к России очень пренебрежительно, называл ее «региональной державой».

Трамп нередко совершал действия, которые сопровождались огромной помпой, но фактически эффект от них для США был незначительным, напомнил Судаков. Республиканец много раз угрожал «наказать Россию» и «поставить ее на колени», однако за все четыре года его президентства санкции не стали для российской экономики катастрофическими.

«Они были нужны больше для поддержания имиджа Трампа»– отметил американист.

Американист считает, что если сейчас Байден захочет доказать, что он "не Трамп", ему надо будет делать более жесткие шаги в отношении России.

«Фиона Хилл – специалист по России и человек с прекрасным русским языком. Она дает Байдену очень понятный совет – сохранить баланс мудрого сильного политика и все-таки перейти к политике разрядки", – подчеркнул Судаков

В 2009 году занимавшая тогда пост госсекретаря США Хиллари Клинтон подарила главе МИД России Сергею Лаврову кнопку, которая должна была символизировать перезагрузку отношений между двумя странами. Однако вместо слова «перезагрузка» на кнопке по ошибке написали «перегрузка», напомнил Судаков. Ровно после этого эпизода последовали заявления о том, что «Россия – это региональная держава, экономика которой разорвана в клочья«, и «бензоколонка Европы и всего мира».

«Такое отношение является не политическим диалогом, а неким дворовым сленгом и направлено как раз на то, что называется унижением всей той политики, которая была проведена, еще начиная с Рональда Рейгана», – указал эксперт.

Первым делом избранному главе Белого дома следует стоит решить вопрос с дипломатической собственностью и закрыть все распри, вернув России все, что ей причитается, убежден собеседник издания.

«Кроме того, стоит возобновить диалог по консульским программам и возобновлению работы консульств. Это обычные дипломатические шаги, но на самом деле они восстанавливают доверие – то есть то, чего нам так не хватает», — заключил Судаков.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на выборах президента, согласно которым Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Трампа — 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.