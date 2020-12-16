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20:14   16 Декабря 2020
Политика

Парламент Молдавии официально вернул русскому языку межнациональный статус

Парламент Молдавии официально вернул русскому языку межнациональный статус

Закон о функционировании языков принят в Республике Молдавия 16 декабря.

Государственные служащие в Молдавии теперь обязаны отвечать на русском языке по просьбе граждан, в том числе письменно. Новый закон был принят депутатами в окончательном чтении. В соответствии с документом, за русским закрепился статус языка межнационального общения.

Языком делопроизводства в Молдавии по-прежнему является государственный. Его же местные граждане продолжат изучать во всех образовательных учреждениях страны.

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#закон #молдавия #русский язык

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