Парламент Молдавии официально вернул русскому языку межнациональный статус

Закон о функционировании языков принят в Республике Молдавия 16 декабря.

Закон о функционировании языков принят в Республике Молдавия 16 декабря.

Государственные служащие в Молдавии теперь обязаны отвечать на русском языке по просьбе граждан, в том числе письменно. Новый закон был принят депутатами в окончательном чтении. В соответствии с документом, за русским закрепился статус языка межнационального общения.

Языком делопроизводства в Молдавии по-прежнему является государственный. Его же местные граждане продолжат изучать во всех образовательных учреждениях страны.