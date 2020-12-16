Апелляционный суд рассмотрит дело в отношении гематолога Мисюриной

Суд кассационной инстанции отменил решение Мосгорсуда в отношении гематолога Елены Мисюриной. Дело врача будет рассматривать апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции отменил решение Мосгорсуда в отношении гематолога Елены Мисюриной. Дело врача будет рассматривать апелляционный суд.

В январе 2018 года медработник была приговорена к двум годам колонии за врачебную ошибку. Она признана виновной в том, что нарушила технику при извлечении биоматериала из костного мозга (трепанобиопсия). Потерпевшая позднее умерла от повреждения кровеносных сосудов.

Прокуратура настояла на отмене приговора. Она указывала на необходимость передачи дела в надзорный орган. Мосгорсуд согласился с доводами правоохранительного органа — приговор был отменен. Кассационная инстанция посчитала неверным решение Мосгорсуда. Теперь дело будет разбираться в вышестоящем апелляционном суде.

В Калининграде присяжные вынесли вердикт по делу врачей-неонатологов. По мнению заседателей, медики не совершали умышленное убийство недоношенного младенца.