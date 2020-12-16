Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:59   16 Декабря 2020
Политика

Американский дипломат Джули Фишер стала новым послом в Минске

Американский дипломат Джули Фишер стала новым послом в Минске

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Белоруссии.

Американские сенаторы также утвердили Джонатана Пратта на должность посла в Джибути. Республиканец от штата Канзас Пэт Робертс уточнил, что обе кандидатуры утверждены.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер ранее сообщил, что назначение посла в Минске является важным действием, так как Соединенные Штаты должны продолжать диалог с Белоруссией.

Американист напомнил о неопределенности расклада сил в Сенате США. Пока неизвестно, будет он республиканским или демократическим.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #белоруссия #посол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров