19:59 16 Декабря 2020Политика
Американский дипломат Джули Фишер стала новым послом в Минске
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Белоруссии.
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Белоруссии.
Американские сенаторы также утвердили Джонатана Пратта на должность посла в Джибути. Республиканец от штата Канзас Пэт Робертс уточнил, что обе кандидатуры утверждены.
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер ранее сообщил, что назначение посла в Минске является важным действием, так как Соединенные Штаты должны продолжать диалог с Белоруссией.
Американист напомнил о неопределенности расклада сил в Сенате США. Пока неизвестно, будет он республиканским или демократическим.