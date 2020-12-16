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19:55   16 Декабря 2020
Политика

Захарова назвала попытки Латвии оправдать задержания журналистов неубедительными

Захарова назвала попытки Латвии оправдать задержания журналистов неубедительными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что молчание международных организаций является осознанным. Об этом дипломат сказала в ходе брифинга.

Представитель российского МИД убеждена, что попытки латвийских властей оправдать задержания журналистов неубедительны. Захарова подчеркнула, что Россия будет продолжать призывать международных правозащитников обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

"Мы еще раз повторяем вновь наш призыв к международным организациям, которые специализируются на защите журналистов и свободе слова – дать свою беспристрастную оценку тому, что происходит", — заявила дипломат.

Обвинения латвийским русскоязычным журналистам были предъявлены по статье о нарушении режима санкций ЕС. У представителей СМИ провели обыски и взяли подписку о невыезде.

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#захарова #латвия #мид рф

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