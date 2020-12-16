В Роскачестве рассказали, как выбрать рыбные консервы

Эксперты Роскачества дали россиянам несколько советов, как выбирать вкусные рыбные консервы. Продукция в стеклянных банках так же безопасна и полезна, как и в металлической таре. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Эксперты Роскачества дали россиянам несколько советов, как выбирать вкусные рыбные консервы. Продукция в стеклянных банках так же безопасна и полезна, как и в металлической таре. Об этом «Политике Сегодня» рассказали в пресс-службе организации.

Специалисты советуют россиянам, в первую очередь, изучить этикетку и маркировку на консервной банке. На таре должны быть указаны дата и место производства, название производителя и продукта, код товара, а также его масса, состав, данные о пищевой и энергетической ценности, срок и условия хранения. Из необязательных требований — указание места вылова.

В основном консервы хранятся при температуре от 0 до 20 ºC, напоминают эксперты.

Роскачество напомнило, что из информации об адресе производителя можно предположить, из свежего или замороженного сырья сделаны консервы. Если завод находится рядом с местом вылова, — консервы изготовлены из свежего сырья.

«Если рыба "проделала" долгий путь до завода, то при производстве использовали замороженное сырье», — говорится в сообщении.

Продукция из горбуши лучше покупать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период интенсивного лова лососевых — с июля по октябрь, считают эксперты. При выборе консервов из сельди нужно помнить, что ее вылов происходит с октября по декабрь. Это гарантия, что они выработаны из свежевыловленного сырья, считают специалисты.

«Сезонность вылова может оказывать влияние на вкусовые качества консервов. В течение года у рыбы меняются питание, условия обитания, фазы развития. Это естественным образом отражается на содержании жира, белка, что влияет на вкус продуктов, приготовленных из рыбы», — напомнили эксперты.

Как пояснили в Роскачестве, среди потребителей существует мнение, что продукт в стеклянной банке (например, печень трески) более уязвим, поскольку из-за воздействия света в консервах якобы окисляются полезные жиры. Однако для окисления полиненасыщенных жирных кислот нужен кислород, а в герметично закрытую банку он не проникает.

Кроме того, свет проникает через стекло в небольшом количестве, поэтому, если хранить банку в темном месте, это никак не отразится на витаминах и других полезных веществах, содержащихся в консервах.

«Таким образом, можно сказать, что консервы в стеклянных банках не менее безопасны и полезны, чем консервы в металлической таре», — указали эксперты.

Роскачество предостерегает россиян от приобретения консервов во вздутых банках. Такая деформация упаковки может говорить о микробиологическом бомбаже (скапливании газов внутри из-за плохого сырья, нарушения режима стерилизации или герметичности банки). Также вздутие консервной банки может быть свидетельством физического или химического бомбажа. Первый возникает при замораживании и последующем размораживании консервов, а второй становится следствием

Эксперты не рекомендуют есть консервы с внутренними дефектами. При скисании консервов банки обычно не вздутые, но содержимое имеет кислый вкус и запах. Причиной может быть замороженное сырье, нарушение режима охлаждения консервов после стерилизации. Повышенный водный отстой характерен для консервов в масле. Он возникает при использовании замороженного сырья и нарушении режима тепловой обработки, и не опасен для потребителя.

Белковый налет чаще всего можно увидеть в натуральных консервах, изготовленных из мороженого сырья. Он свидетельствует о том, что для изготовления консервов использовали не самое свежее или неправильно замороженное сырье. Такой дефект тоже не опасен для потребителя. Кроме того, иногда на консервах встречаются фиолетовые и черные пятна на внутренней поверхности банки. Они появляются в результате взаимодействия сернистых соединений рыбы с оловом и железом тары. По данным Роскачества, такие дефекты являются неопасными.