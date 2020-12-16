Транзитный удар Белоруссии заставил Литву готовиться к кризису

Литовский бизнес оказался в состоянии неопределенности из-за сложившейся в текущем году ситуации с Белоруссией, поэтому, компания приходится адоптироваться к изменившимся условиям, и искать новые возможности для ведения деятельности, и новых клиентов.

Литовский бизнес оказался в состоянии неопределенности из-за сложившейся в текущем году ситуации с Белоруссией, поэтому, компаниям приходится адоптироваться к изменившимся условиям, искать новые возможности для ведения деятельности и новых клиентов.

Об этом заявил коммерческий директор литовской компании Klaipėdos nafta Миндаугус Навикас, комментируя сообщения о том, что белорусская компания BNK (UK) Limited, являющаяся дочерним предприятием «Белорусской нефтяной компании», приостановила экспорт нефтепродуктов по новым контрактам через Клайпедский порт.

Как отмечалось, все заключенные между BNK и Klaipėdos nafta контракты сохраняют свою силу, однако выполнение прописанных в них обязательств откладывается «на неопределенный срок»

По словам Миндаугуса Навикаса, пока еще рано говорить о том, какое влияние решение белорусского предприятия окажет на деятельность литовской KN, но в компании считают вполне реальной возможность, что белорусский транзит не будет переправляться через порты Литвы.

Пока же в порту Клайпеды продолжается отгрузка белорусской продукции, правда в меньших, чем раньше, объемах, отметил Навикас.

«В настоящее время мы работаем с клиентами из Белоруссии в обычном режиме, на ближайшее время запланированы грузы. Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать», — отметил коммерческий директор.

По его словам, в KN внимательно изучают всю доступную информацию о ситуации в Белоруссии, стараются адаптировать бизнес-планы и диверсифицировать деятельность путем расширения круга клиентов и услуг.

Напомним, отношения между Литвой и Белоруссией испортились в августе текущего года, когда Вильнюс отказался признать итоги белорусских президентских выборов, а Александра Лукашенко – законно избранным президентом Белоруссии. При этом в Литве приняли лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая из-за границы поддерживала и вдохновляла массовые протестные акции и забастовки на родине.

В ответ на эти недружественные действия власти Белоруссии пригрозили переориентировать из литовских портов свой грузопоток, идущий транзитом в Европу. По мнению многих экспертов, если Минск приведет свои угрозы в действие, и действительно перенаправит белорусский транзитный грузопоток из портов Латвии в российские порты, это нанесет экономике республики существенный урон. Тем более, что ранее страны Балтии и так пострадали из-за переориентации российских грузов в отечественные порты.