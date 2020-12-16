Киев собирается отменить штрафы за выезд в Россию с территории Донбасса

Киевские власти намерены рассмотреть вопрос об отмене штраф за выезд с территории ЛНР и ДНР через границу с Россией.

Киевские власти намерены рассмотреть вопрос об отмене штраф за выезд с территории ЛНР и ДНР через границу с Россией.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Согласно законодательству Украины, за пересечение российской границы через территорию Донбасса полагается штраф в размере 1700 гривен. Вице-премьер заявил, что ведется работа над пакетом документов, которые позволят максимально быстро урегулировать вопрос на государственном уровне.

Стоит отметить, что гражданственная война на территории Украины продолжается с 2014 года. Жители Донбасса заявили о своей независимости из-за проведения антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране.