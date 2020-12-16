Москва опровергла окружение миротворцев в Нагорном Карабахе

Минобороны России опровергло окружение военнослужащих на территории Нагорного Карабаха. Все подразделения выполняют задачи в штатном режиме.

Минобороны России опровергло окружение военнослужащих на территории Нагорного Карабаха. Все подразделения выполняют задачи в штатном режиме.

Миротворцы находятся на вверенных позициях и наблюдательных постах, и продолжают следить за соблюдением режима прекращения огня.

"Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствует действительности", — сообщили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что российские миротворцы якобы окружены азербайджанскими силами в Гадрутском районе. Якобы у них те же проблемы со связью, как и у армянских солдат на ряде направлений. ВС Армении при этом попали в окружение, испытав проблемы с коммуникацией из-за сложной местности.