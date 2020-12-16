Названы сроки появления популяционного иммунитета к COVID-19

Популяционный иммунитет к COVID-19 возникнет, когда уровень переболевшего населения достигнет 60-70%, заявил академик РАН Вадим Покровский.

Популяционный иммунитет к COVID-19 возникнет, когда уровень переболевшего населения достигнет 60-70%, заявил академик РАН Вадим Покровский.

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уверен, что популяционный иммунитет не даст вирусу SARS-CoV-2 возможности вызвать эпидемию. Заболевшие будут, но эти случаи не приобретут массовый характер.

Покровский не исключает, что переболевших COVID-19 r апрелю будет 70%, несмотря на масштабную кампанию по вакцинации. Академик считает, профилактические меры задерживают развитие популяционного иммунитета, который снижает риск "подцепить коронавирус". Специалист Роспотребнадзора прогнозирует отмену масочного режима летом 2021 года.