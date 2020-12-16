Власти Петербурга оценили возможность новых ограничений по COVID-19

Новых ограничений на фоне пандемии коронавируса в настоящее время в Санкт-Петербурге не планируется, заявили в городской администрации.

Новых ограничений на фоне пандемии коронавируса в настоящее время в Санкт-Петербурге не планируется, заявили в городской администрации.

Город сейчас находится на плато. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась. В последнюю неделю количество новых пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" не увеличивается. В Петербурге продолжает действовать масочный режим, требующий ношения масок гражданами в общественных местах.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.