Голосование конкурса "Героям — быть!" продлится до 18 декабря

Процесс голосования в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям — быть!" стартовал в среду. В течение двух дней жюри предстоит выбрать победителей.

Процесс голосования в рамках Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям — быть!" стартовал в среду. В течение двух дней жюри предстоит выбрать победителей.

Определять лучших в этом году будут девять экспертов — известные общественные деятели, журналисты, музыканты и представители крупных корпораций. В их числе заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Дмитрий Груздев, менеджер по стратегическим партнерствам Google Россия Евгения Воскобойникова и гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

На конкурсный отбор поступило более 100 заявок, 12 из которых подали благотворительные фонды и некоммерческие организации. По итогам открытого голосования в шорт-лист вошли 20 участников. Лауреаты "Героям — быть!" будут выбраны в семи основных номинациях. Подробнее узнать о конкурсе, составе его жюри, процедуре проведения и других вопросах можно на сайте информационного партнера проекта Медиагруппы "Патриот".