19:03 16 Декабря 2020Общество
Минздрав России внес вакцинацию от COVID-19 в ежегодный календарь прививок
Вакцинация населения от коронавирусной инфекции вошла в календарь прививок, которые ежегодно выполняются по эпидемиологическим показаниям.
Вакцинация населения от коронавирусной инфекции вошла в календарь прививок, которые ежегодно выполняются по эпидемиологическим показаниям.
Это будут профилактические прививки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Соответствующее распоряжение сделал 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информация об этом была опубликована на официальном портале российского правительства.
Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.