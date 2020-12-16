Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:03   16 Декабря 2020
Общество

Минздрав России внес вакцинацию от COVID-19 в ежегодный календарь прививок

Минздрав России внес вакцинацию от COVID-19 в ежегодный календарь прививок

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции вошла в календарь прививок, которые ежегодно выполняются по эпидемиологическим показаниям.

Это будут профилактические прививки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. Соответствующее распоряжение сделал 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин, информация об этом была опубликована на официальном портале российского правительства.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцинация #минздрав #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров