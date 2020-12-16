Евгений Пригожин пристыдил Навального за бегство к западным спонсорам

Суд не должен закрывать блогеру Алексею Навальному выезд из России, следует заставить его вернуться домой, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Суд не должен закрывать блогеру Алексею Навальному выезд из России, следует заставить его вернуться домой, считает бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция РИА "Накануне.RU" попросила прокомментировать решение суда, отказавшего в запрете Навальному покидать страну. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Пригожина.

"На мой взгляд, этот иск не имеет никакого фактического значения, так как Навальный уже драпанул из страны задолго до этого, симулировав отравление. Что касается моего мнения, то юристы юристами, это их работа, а Навальному надо не закрывать выезд, а заставить его вернуться домой, где он навбрасывал кучу дерьма на вентилятор, обрызгав при этом все вокруг. А сам смылся под бочок к своим западным спонсорам.

Леша, бегом домой, разгребать последствия! Как тебе не стыдно, Любку одну здесь бросил", — заявил Пригожин.