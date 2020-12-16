Испанские правоохранители задержали 23 членов "русской мафии"

Национальная полиция Испании провела операцию по пресечению деятельности так называемой "русской мафии" по всей стране. Злоумышленников обвиняют в "отмывании" денег.

Национальная полиция Испании провела операцию по пресечению деятельности так называемой "русской мафии" по всей стране. Злоумышленников обвиняют в "отмывании" денег.

Представители ведомства сообщили, что дело о группировке открыли еще в 2013 году. В ней состояли граждане СНГ, а также местные жители, которые инвестировали полученные преступным путем денежные средства в недвижимость. Они совершали сделки через подставных лиц.

Также злоумышленники смогли внедриться в работу государственных комитетов и взять под контроль некоторые секторы экономики. В ходе обысков у членов "мафии" нашли 16 машин, примерно 300 тыс. евро, а также огнестрельное оружие, бриллианты и криптовалюту.