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18:47   16 Декабря 2020
Происшествия

Испанские правоохранители задержали 23 членов "русской мафии"

Испанские правоохранители задержали 23 членов "русской мафии"

Национальная полиция Испании провела операцию по пресечению деятельности так называемой "русской мафии" по всей стране. Злоумышленников обвиняют в "отмывании" денег.

Представители ведомства сообщили, что дело о группировке открыли еще в 2013 году. В ней состояли граждане СНГ, а также местные жители, которые инвестировали полученные преступным путем денежные средства в недвижимость. Они совершали сделки через подставных лиц.

Также злоумышленники смогли внедриться в работу государственных комитетов и взять под контроль некоторые секторы экономики. В ходе обысков у членов "мафии" нашли 16 машин, примерно 300 тыс. евро, а также огнестрельное оружие, бриллианты и криптовалюту.

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#задержание #полиция #испания

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