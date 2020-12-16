Коронавирус привел к дефициту трудовых мигрантов в Петербурге

Пандемия коронавируса привела к нехватке рабочих мест в России и Петербурге, рассказал генеральный директор клининговой компании «Эвелсистем» Дмитрий Пестриков.

Пандемия коронавируса привела к нехватке рабочих мест в России и Петербурге, рассказал генеральный директор клининговой компании «Эвелсистем» Дмитрий Пестриков.

Теперь трудовые мигранты предпочитают устраиваться на работу без официального оформления и получать зарплату наличными, поделился бизнесмен в ходе онлайн-эфира медиагруппы «Патриот».

«Мы их всех оформляем, приобретаем патенты на работу, оформляем в компании, все оплачиваем. Но из-за того, что ощущается дефицит мигрантов, они не хотят оформляться. Если раньше они хотели оформиться, хотели работать легально — сейчас, когда их мало и они очень востребованы, они сами выбирают, где работать. Теперь им стало намного проще побежать туда, где им заплатят наличкой. Это становится проблемой, теневой сферой экономики», — объяснил Пестриков.

По словам бизнесмена, славяне не хотят работать в сфере клининга, хотя зарплаты уборщика в Северной столице выросли на 25%. Пестриков заявил, что в среднем по Петербургу она составляет порядка 45 тысяч рублей. Однако, местные жители не соглашаются работать даже на таких условиях.

Гость эфира рассказал, штат его предприятия в Петербурге на 100% сформирован из мигрантов.

«На военных заводах, конечно, работают славяне, потому что мигрантов туда не допустят из соображений секретности. В остальных предприятиях — ритэйле, торговых центрах, уборке — трудятся в основном мигранты», — рассказал он.

При этом мигрантов не пугают перспективы быть оштрафованными за нарушение правил миграционного законодательства. Регистрацию им проще купить, пояснил Пестриков. Предприниматель считает, что проблему ухода мигрантов в тень частично создает существующее законодательство.

«Если у мигранта патент на повара, а ресторан закрыт, мы не можем его взять на работу без приобретения нового патента. А он стоит 16 тысяч рублей, о которые мигранту необходимо заплатить, а это большие деньги. К сожалению, оформление многопрофильного патента не предусмотрено законодательством», — отметил Дмитрий Пестриков.

Бизнесмен призвал власти ослабить миграционное законодательстве в плане упрощения трудовым мигрантом процедуры смены сферы деятельности. Пестриков подчеркнул, что предпринимателям нет смысла держать неоформленный официально персонал из-за огромных штрафов.

Число мигрантов в России за время пандемии снизилось почти вдвое Самая многочисленная категория иностранцев в нашей стране – это трудовые мигранты https://t.co/K8eut9y9pC pic.twitter.com/kybWERlCTJ — @kpru (@kpru) December 16, 2020

При этом он признался, что в пандемию коронавируса его клининговой компании не удалось увеличит доход.

«Мы взяли в штат врача-эпидемилога. Но озолочения не произошло, потому что саниэпидемобработки у нас практически не было. Объемы не выросли», — сказал гость эфира.

Ранее в МВД сообщили, что в России почти в два раза снизилось количество мигрантов. Сейчас их находятся около шести миллионов, рассказали РИА Новости в ведомстве. В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.