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18:13   16 Декабря 2020
Общество

Шугалей рассказал о заключении в ливийской "Митиге"

Шугалей рассказал о заключении в ливийской "Митиге"

Российский социолог Максим Шугалей ответил на множество вопросов журналистов в ходе пресс-конференции, передает Федеральное агентство новостей.

Проведенная пресс-конференция является первым подобным мероприятием после того, как ученый был освобожден из плена, в котором его удерживали боевики в Ливии, пишет ФАН. Шугалей рассказал подробности своего пребывания в заточении, описав ужасные условия содержания в неофициальной тюрьме боевиков "Митига".

Похищение российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана радикалами на ливийской территории произошло весной прошлого года. Террористы незаконно удерживали россиян, не предъявляя им никаких обвинений. Недавно боевики освободили Шугалея и Суэйфана, которые уже находятся в России.

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