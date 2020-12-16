Шугалей рассказал о заключении в ливийской "Митиге"

Российский социолог Максим Шугалей ответил на множество вопросов журналистов в ходе пресс-конференции, передает Федеральное агентство новостей.

Российский социолог Максим Шугалей ответил на множество вопросов журналистов в ходе пресс-конференции, передает Федеральное агентство новостей.

Проведенная пресс-конференция является первым подобным мероприятием после того, как ученый был освобожден из плена, в котором его удерживали боевики в Ливии, пишет ФАН. Шугалей рассказал подробности своего пребывания в заточении, описав ужасные условия содержания в неофициальной тюрьме боевиков "Митига".

Похищение российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана радикалами на ливийской территории произошло весной прошлого года. Террористы незаконно удерживали россиян, не предъявляя им никаких обвинений. Недавно боевики освободили Шугалея и Суэйфана, которые уже находятся в России.