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18:09   16 Декабря 2020
Происшествия

Полиция доставила в участок 15 проституток из деревни Черная Грязь

Полиция доставила в участок 15 проституток из деревни Черная Грязь

Стражи правопорядка во время рейда на трассе задержали 15 проституток, которых доставили в участок.

Правоохранители задержали "ночных бабочек" на Ленинградском шоссе недалеко от Зеленограда во время рейда. Об этом рассказали в администрации городского округа Солнечногорск. Всех их доставили в полицейский участок, чтобы снять отпечатки пальцев, а также проверить, не находятся ли они в розыске.

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье "Занятие проституцией". Теперь девушки должны будут выплатить штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.

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#полиция #подмосковье #проститутка

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