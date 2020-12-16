Полиция доставила в участок 15 проституток из деревни Черная Грязь

Стражи правопорядка во время рейда на трассе задержали 15 проституток, которых доставили в участок.

Стражи правопорядка во время рейда на трассе задержали 15 проституток, которых доставили в участок.

Правоохранители задержали "ночных бабочек" на Ленинградском шоссе недалеко от Зеленограда во время рейда. Об этом рассказали в администрации городского округа Солнечногорск. Всех их доставили в полицейский участок, чтобы снять отпечатки пальцев, а также проверить, не находятся ли они в розыске.

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье "Занятие проституцией". Теперь девушки должны будут выплатить штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей.