В Коми состоялась церемония награждения Максима Шугалея

Освобожденный из плена боевиков в Ливии Максим Шугалей награжден памятным знаком и грамотой, а также специальным "патриотическим" колоколом.

Освобожденный из плена боевиков в Ливии Максим Шугалей награжден памятным знаком и грамотой, а также специальным "патриотическим" колоколом.

Шугалей прибыл в Сыктывкар, где ему вручили временное удостоверение депутата Госсовета Коми. В ходе визита он выразил благодарность всем, кто его поддерживал, а также заявил, что намерен передать свой мандат главе местного отделения Общероссийского народного фронта Елене Ивановой.

Позднее лидер партии "Родина" Алексей Журавлев наградили Шугалея памятным знаком и грамотой за мужество, проявленное во время незаконного заключения в ливийской тюрьме, передает Федеральное агентство новостей.

"За верность Родине, стойкость и патриотизм!" — сказал Журавлев в ходе церемонии.

В 2019 году российский социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были похищены боевиками в Ливии. На протяжении полутора лет террористы удерживали граждан России в плену. В сентябре 2020 года Шугалей был заочно избран депутатом Госсовета Коми от партии "Родина". 10 декабря Шугалей и Суэйфан были освобождены и вернулись в Россию.