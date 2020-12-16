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18:04   16 Декабря 2020
Общество

Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Помпео ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом

Контакт с болеющим коронавирусом человеком закончился самоизоляцией для госсекретаря США Майка Помпео.

Об этом сообщил источник в Госдепартаменте Соединенных Штатов. Однако после проведенного теста у самого Помпео не было выявлено положительного результата на коронавирусную инфекцию нового типа.

"Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным", — заявил дипломат в Госдепе.

Самоизоляция стала самостоятельным решением госсекретаря. Помпео прислушался к советам Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Он будет находиться на карантине, пока не будет подтверждено отсутствие у него болезни.

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#майк помпео #самоизоляция #коронавирус

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