Власти Петербурга выкупят в городскую собственность детский сад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о выкупе в городскую собственность детского садика, расположенного в Приморском районе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о выкупе в городскую собственность детского садика, расположенного в Приморском районе.

Здание уже выстроено и числится по адресу: Комендантский проспект, дом 64, корпус 4. В ближайшее время в нем откроется детский сад №18, рассчитанный на 220 детей. Новое дошкольное учреждение начнет принимать детишек уже в следующем году.

В детсаде имеются два просторных зала для занятий музыкой, танцами и физическими упражнениями. На дворовой территории оборудуют специальные площадки для разнообразных игр и занятий спортом. Садик будет находиться напротив ЖК "Чистое небо", ближе к окраине города, где нужны новые социальные объекты.