Московский суд удовлетворил иск главы Роскосмоса о защите репутации к трем СМИ

Суд признал сведения, содержащиеся на сайтах СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Суд признал сведения, содержащиеся на сайтах СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Останкинский суд Москвы во вторник удовлетворил иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трем СМИ о защите чести и деловой репутации с требованием выплатить 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Рогозина.

СМИ "Неоход-медиа", "Премьермедиаинвест" и "Аргументы недели" должны удалить информацию в Сети и выплатить компенсацию — по 100 тыс. рублей с агентства.