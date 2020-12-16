Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:37   16 Декабря 2020
Общество

Московский суд удовлетворил иск главы Роскосмоса о защите репутации к трем СМИ

Московский суд удовлетворил иск главы Роскосмоса о защите репутации к трем СМИ

Суд признал сведения, содержащиеся на сайтах СМИ, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Останкинский суд Москвы во вторник удовлетворил иск главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трем СМИ о защите чести и деловой репутации с требованием выплатить 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Рогозина.

СМИ "Неоход-медиа", "Премьермедиаинвест" и "Аргументы недели" должны удалить информацию в Сети и выплатить компенсацию — по 100 тыс. рублей с агентства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #компенсация #сми #иск #роскосмос

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров