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17:34   16 Декабря 2020
Общество

Мессенджер Telegram восстановил работу у половины пользователей

Мессенджер Telegram восстановил работу у половины пользователей

Восстановлена работа мессенджера Telegram у половины пользователей, которые отметили сбой в работе сервиса 16 декабря.

Глобальный сбой в работе мессенджера случился у пользователей в Европе. Сервис регистрации сбоев Downdetector отметил нарушения в работе в 16:00 по московскому времени в среду, 16 декабря. Больше всего сообщений о проблемах в работе мессенджера пришло из Москвы, Санкт-Петербурга, Белоруссии и Украины.

Почти все пользователи сообщали, что приложение не может подключиться к сети. В компании заявили, что работают над исправлением ситуации. Примерно половина пользователей Telegram уже заявили о восстановлении работы. Администрация мессенджера принесла извинения в сообщении в Twitter-аккаунте Telegram.

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#телеграм #мессенджер #сбой

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