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17:33   16 Декабря 2020
Общество

ВОЗ предрекла Европе серьезную вспышку COVID-19

ВОЗ предрекла Европе серьезную вспышку COVID-19

Несоблюдение ограничительных мер во время празднования Нового года может спровоцировать начало новой вспышки коронавируса в Европе.

Такое заявление сделали в Европейском региональном бюро ВОЗ. В организации здравоохранения подчеркнули, что речь идет о Европе, где распространение инфекции по-прежнему остается высоким.

"На сегодняшний день существует большой риск дальнейшего всплеска больных COVID-19 в начале следующего года. Сейчас нам необходимо работать вместе для того, чтобы предупредить дальнейшее распространение инфекции", — заявили в ВОЗ.

В связи с угрозой распространения коронавируса, организация здравоохранения рекомендует странам с горнолыжными курортами разработать такой план мероприятий, который поможет избежать массового скопления людей. Кроме того, европейским странам рекомендуют принять меры по разгрузке общественного транспорта.

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