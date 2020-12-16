TNI объяснил на пальцах суть конфликта США, России и КНР

Черноморский регион играет важную роль на мировой геополитической арене, так как он имеет важно значение не только для стран, имеющих выходы к Черному морю, например, для России, Турции и Украины, но и для находящихся от него на удалении США и Китая

Черноморский регион играет важную роль на мировой геополитической арене, так как он имеет важно значение не только для стран, имеющих выходы к Черному морю, например, для России, Турции и Украины, которые образуют там три опорных пункта, но и для находящихся от него на значительном удалении США и Китая.

Об этом, рассуждая о сложившейся в мире в последнее время ситуации, пишет американский военно-политический журнал The National Interest.

По мнению автора, Черноморский регион и Черное море имеют очень серьезное стратегическое значение, так как определяют позиции держав и их влияние на мировой арене.

Вокруг Черного моря расположены страны, которые представляют собой интерес для крупных мировых держав. Свои выходы к Черному морю, помимо России, имеют Турция, Болгария, Румыния, которые являются союзниками по военному блоку НАТО, стремящиеся в НАТО Украина и Грузия, а также Молдавия, Азербайджан, Армения.

При этом Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия пытаются конкурировать между собой за возможность оказывать влияние на черноморские страны. Для усиления своего влияния в этом стратегически важном регионе мировые державы пытаются наладить партнерские отношения с причерноморскими странами и оказывают им большое внимание.

По мнению аналитиков издания, это соперничество России, Китая и США имеет в основном политический и экономический характер и едва ли приведет к войне в регионе.

«США находятся в состоянии конкуренции великих держав, а не в состоянии конфликта. И надо стремиться к тому, чтобы сохранить существующее положение, при этом успешно конкурируя с Россией и Китаем в вопросах влияния в Черноморском регионе», — отмечают обозреватели TNI.

Например, отмечают журналисты, Китай, в рамках своего проекта «Один пояс — один путь» предлагают разным странам выгодные кредиты, в том числе и странам Черноморского региона, которым нужно быть очень осторожными с Пекином. Кроме того, предупреждают американские аналитики, жителям Черноморского региона, покупающим у Китая оборудование или технологии, нужно помнить о том, что китайское программное обеспечение, может вести за ними слежку. Также китайские инвесторы активно скупают акции предприятий в странах, имеющих выходы к Черному морю. Ярким примером этому может служить история с украинским авиастроительным предприятием «Мотор Сич», напоминают журналисты, предостерегая о возможном коварстве подобных инвестиций, особенно для стран, которые, как Украина, находятся в тяжелой экономической ситуации.

Однако Соединенным Штатам Америки, есть что противопоставить китайской активности в Черноморском регионе, отмечают авторы материала. Они уверены, что, несмотря на территориальную удаленность Америки от Черноморского региона, она должна участвовать в происходящих там процессах, должна стать лидирующим государством на Черном море.

Новой администрации США необходимо будет признать Черноморский регион важным для интересов США, сделав при этом акцент на экономическом и дипломатическом воздействии на черноморские страны.

«Положительным моментом является то, что будущее Черноморского региона не должно быть связано с войной. Военная поддержка важна, но это всего лишь один из наших инструментов взаимодействия в этом жизненно важном регионе», — подчеркивают авторы издания.

Америке нужно быть терпеливой, действовать эффективно и не прекращать усилия, и тогда она сможет избежать нежелательного развития событий, заключают аналитики TNI.