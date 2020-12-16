В Смольном рассказали, как изменилась отрасль строительства после оттока мигрантов

Сокращение трудовых мигрантов не повлияло на зарплаты в строительном секторе, рассказал зампред комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Евгений Барановский.

Зампред комитета по строительству правительства Санкт-Петербурга Евгений Барановский не зафиксировал роста зарплат в отрасли из-за сокращения количества трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он отметил, что высококвалифицированные специалисты востребованы в любой сфере, в том числе строительной.

«Каких-то скачкообразных явлений не вижу. Возьмем вакансию монтажника — средняя зарплата 45-55 тысяч рублей, сказать, что за год специальность выросла в два раза я не могу. Кровельщик тоже соответствует уровню средней по субъекту федерации —55-60 рублей. Есть инфляция и определенные экономические моменты, которые порождают повышение зарплаты на рынке труда. На сегодня важно, что зарплату никто зарплату не снижает», — рассказал Барановский.

Строительная отрасль, по его словам, является одной из генерирующих отраслей в Петербурге. Всего в городе работают 12 застройщиков, которые на федеральном уровне признаны как системообразующие.

«Важно, чтобы эти показатели не снижались. И на сегодня они не снижаются», — подчеркнул чиновник.

Гость эфира заявил, что важным фактором, которые определяет устойчивость строительного сектора, является высокая востребованность вводимого жилья на рынке. Северной столице за последние два года сильно выросла стоимость квадратного метра жилья.

«Это позволяет застройщикам платить нормальную зарплату своим сотрудникам», — Барановский.

При этом строительная отрасль нуждается в работниках, подчеркивает гость эфира. Впрочем, кадрового коллапса в сфере не ожидается, заверил Барановский.

«В отрасли работают триста тысяч человек. По данным комитета по труду и занятности, вакансий в сфере строительства 1873 человека. Соотношения требуемых и занятых в отрасли не говорит о том, что она находится в преддверии коллапса, и что стройки остановятся. Но потребность есть. По данным застройщика, цифры больше, но не в разы. В основном, нужда в узкоспециализированных вакансиях. Зачастую это граждане, которые приезжают из-за рубежа. Но сейчас существует определенный порядок выезда и въезда, из-за котрого они не могу сейчас вернуться в Петербург. И это провоцирует дефицит, который будет возрастать».

При этом Барановский уверен, что россияне могут занять освобожденные трудовыми мигрантами рабочие места на стройках.

«Мы общаемся со всеми регионами. Далеко не все регионы обеспечены таким количеством работников, а стройки у нас идут по всем стране. Все заинтересованы в исполнении нацпроектов — 120 миллионов квадратных метров ежегодно должно возводиться», — заключил гость эфира.

Ранее в МВД сообщили, что в России почти в два раза снизилось количество мигрантов. Сейчас их находятся около шести миллионов, рассказали РИА Новости в ведомстве. В разные периоды число колеблется от девяти миллионов до 11 миллионов человек.

В целом, промышленность от пандемии коронавируса пострадала не сильно. Об этом на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» заявил первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.