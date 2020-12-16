ET рассказал о «жесткой конкуренции» Су-57 и J-20

Если истребители встретятся в воздушном бою, российский Су-57 выйдет победителем.

Китайский истребитель Chengdu J-20 и российский Су-57 отличаются высокой маневренностью и могут стать главными соперниками в бою, считают эксперты из издания EurasianTimes. У обоих истребителей-невидимок пятого поколения есть ряд общих достоинств, ведь их разработка и в Китае, и в России стала продолжением развития истребителей четвертого поколения, у которых не было технологий снижения радиолокационной заметности.

Характеристики этих боевых самолетов до сих пор держатся в секрете даже несмотря на то, что многие государства ими очень интересуются. Москва и Пекин решили не раскрывать потенциал своих разработок.

Если эти два истребителя встретятся в воздушном бою, то российская боевая машина сможет обогнать китайского оппонента по кинематическим параметрам. Они определяют движение самолета, и Су-57 в этой части не имеет себе равных. Он может похвастаться возможностью трехмерного управления вектором тяги, а значит будет иметь великолепную маневренность на малых скоростях с большим углом атаки.

Этому не помешают даже турбореактивные двигатели НПО «Сатурн» АЛ-41Ф-1, которые рассчитаны на создание тяги 14 тысяч 750 килограмм-силы каждый. Также эти двигатели обеспечат российскому Су-57 отличную скорость. Когда истребитель получит двигатели второго этапа «Изделие 30» НПО «Сатурн», он сможет также соперничать с Lockheed Martin F-22 Raptor (по сверхманевренности и сверхзвуковому крейсерскому полету).

Когда Китай разрабатывал свой Chengdu J-20, инженеры во многом опирались на российские и западные разработки. Именно поэтому многие элементы конструкции китайских истребителей напоминают проекты других стран.

Су-57 успешно сдал выпускной экзамен в боевых условиях. В ноябре 2018 года Минобороны РФ опубликовало кадры работы перспективных авиационных комплексов в Сирии. Двигатель на время летных испытаний новейший российский самолет-невидимка позаимствовал от своего предшественника — многоцелевого и сверхманевренного истребителя Су-35. При запуске в серийное производство Су-57 будут сходить с конвейера уже с другим двигателем, изготовленным специально для этой модели.

Известно, что это будет двигатель пятого поколения, загадочно именуемый «изделие 30». Реактивный агрегат управляется автоматикой, которая значительно упростит работу летчика. Вдобавок его конструкция делает самолет менее заметным для радиолокационных и инфракрасных систем наблюдения.

Су-57 обладает еще одним весомым преимуществом перед американскими F-35 — бортовой радиолокационной станцией (РЛС). Она позволяет летчику оценивать обстановку в сфере, что находится вокруг его самолета. К тому же у истребителя есть функция «второй пилот», которая облегчает летчику управление машиной и позволяет сосредоточиться на цели.

Многофункциональный истребитель Су-57 сможет уничтожать все виды воздушных целей в ближних и дальних боях, а также поражать наземные и надводные цели противника. Истребитель умеет преодолевать системы ПВО и осуществлять мониторинг воздушного пространства на большом расстоянии от места базирования.