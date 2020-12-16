Ученые начнут изучать влияние самоизоляции на здоровье россиян

Институт физиологии имени Павлова стал инициатором создания научного центра, который будет изучать влияние самоизоляции на здоровье человека.

Институт физиологии имени Павлова стал инициатором создания научного центра, который будет изучать влияние самоизоляции на здоровье человека.

Ученые также рассмотрят воздействие самоизоляции на физиологические свойства людей. Об этом рассказал средствам массовой информации директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.