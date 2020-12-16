Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:12   16 Декабря 2020
Общество

Ученые начнут изучать влияние самоизоляции на здоровье россиян

Ученые начнут изучать влияние самоизоляции на здоровье россиян

Институт физиологии имени Павлова стал инициатором создания научного центра, который будет изучать влияние самоизоляции на здоровье человека.

Ученые также рассмотрят воздействие самоизоляции на физиологические свойства людей. Об этом рассказал средствам массовой информации директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#здоровье #пандемия #самоизоляция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров