Глава исполкома ОНФ назвала чудом освобождение Шугалея

Социолог Максим Шугалей передал свой депутатский мандат, его преемница готовится приступить к масштабной работе.

Социолог Максим Шугалей передал свой депутатский мандат, его преемница готовится приступить к масштабной работе.

Полномочия получила руководитель республиканского исполкома Общероссийского народного фронта в Республике Коми Елена Иванова. Она рассказала, что очень рада освобождению Шугалея, и назвала его возвращение чудом в канун Нового года,

"Я очень рада видеть Максима сегодня, меня поражает его сила духа.", — рассказала она.

В планах у нее заняться вопросами территориальной схемы по обращению с отходами и решению задач по аварийному жилью в Коми. Иванова поблагодарила партию "Родина" и избирательный штаб за командную работу, передает ФАН.

Социолог Максим Шугалей был освобожден из плена 10 декабря 2020 года. С 2019 года он находился в заточении в неофициальной тюрьме "Митига" в Ливии. Шугалей и переводчик Самер Суэйфан прибыли на территорию Правительства национального согласия (ПНС) Ливии для проведения социсследования, все документы были в порядке. Однако боевики напали на россиян и похитили их.