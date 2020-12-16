Московская полиция проверяет данные о новой квартире с суррогатными матерями

Сотрудники правоохранительных органов инициировали мероприятие по проверке данных после сообщения о квартире с суррогатными матерями в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов инициировали мероприятие по проверке данных после сообщения о квартире с суррогатными матерями в Москве.

Уроженка Казахстана обратилась с заявлением в полицию, где попросила принять меры в отношении агентства "Эко-гарант суррогатное материнство". По ее словам, представители данной компании наняли ее для суррогатного материнства и не предоставили должной медицинской помощи.

Пострадавшая рассказала, что "работодатели" удерживали ее насильно в квартире жилого дома на северо-западе города. Сотрудники правоохранительных органов заинтересовали данными по факту произошедшего. Следствием проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств.