Вирусолог назвал неуязвимые перед COVID-19 категории людей

Завлабораторией пролиферации клеток московского Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков сообщил, что некоторые люди защищены от вируса SARS-CoV-2.

Завлабораторией пролиферации клеток московского Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков сообщил, что некоторые люди защищены от вируса SARS-CoV-2.

По его словам, это возможно, если человек, например, переболел другим коронавирусом, даже если это произошло несколько лет назад. В таком случае у него могли сохраниться T-клетки, способные распознать и новый патоген. Чумаков отметил, что людей с T-клеточным иммунитетом крайне мало, около 10-15%.

Шансы заболеть COVID-19 меньше и у тех, кто недавно перенес грипп, заявил эксперт. У них в крови содержится большое количество антивирусного белка (интерферона), препятствующего заражению.

Датские ученые ранее выделили наименее подверженную смерти от COVID-19 категорию людей. Свои выводы они сделали на основании анализа данных 473 тыс. пациентов с подтвержденным коронавирусом.